На Украину надвигается похолодание

21 января сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс гололед и сильный ветер ожидаются на юге и востоке, в Днепре, Кропивницком и Полтаве

С воскресенья-понедельника в Украине существенно похолодает. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"И снова циклон. И снова - сложная погода. На этот раз 21 января сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс гололед, налипание мокрого снега, сильный ветер и тяжелые условия для движения автотранспорта наиболее вероятны на юге и востоке Украины, присоединится Днепр, Кропивницкий, Полтава с окружающими районами", - сообщает синоптик.

На юге и востоке Украины 22-23 января снова неблагоприятная погода с осадками и штормовым ветром.

На севере, в Черкассах, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях - завтра без осадков.

На западе - небольшой снег. Температура ночью от -3°C до -9°C, в воскресенье днем от 0°C до -3°C.

На юге и востоке ночью небольшой мороз, днем незначительные "плюсы".

В Киеве 21 января без осадков, ближайшей ночью от -4°C до -6°C, завтра днем подморозит от 0°C до -2°C.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды на выходных.

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