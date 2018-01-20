Разработан компактный химический реактор для синтеза лекарств

Шотландские химики предложили печатать на 3D-принтере настольные мини-заводы, с помощью которых даже ребенок сможет синтезировать лекарства

Шотландские химики предложили печатать на 3D-принтере настольные мини-заводы, с помощью которых даже ребенок сможет синтезировать лекарства, передает интернет-издание Naked Science.

Химики и инженеры из Университета Глазго предложили технологию, в перспективе способную исправить недостатки современного промышленного способа производства - такие как трудность перевода оборудования на синтез новых препаратов и сложности с маленькими партиями лекарств от редких болезней. Авторы статьи, опубликованной в Science, предлагают перенести заводские синтетические установки на лабораторные столы поликлиник.

Реактор состоит из набора сообщающихся контейнеров объемом около 0,5 л и управляется программным обеспечением, написанным специально для него. К реактору прилагается инструкция, с помощью которой синтезировать ряд несложных по химической структуре медикаментов может даже непрофессионал. Вся конструкция печатается на 3D-принтере; количество контейнеров можно задавать в зависимости от того, какие лекарства нужно синтезировать в реакторе.

Прибор проверили на препарате от эпилепсии - миорелаксанте баклофене. В соответствии с методикой синтеза баклофена ученые напечатали реактор и использовали его, чтобы синтезировать баклофен из прекурсоров.

В теории реактор можно использовать и для синтеза веществ, оборот которых запрещен или ограничен, а также лекарств, которые продаются только по рецепту врача; у тех, кто возьмется за развитие этой технологии, могут возникнуть проблемы юридического характера. Однако она же может сделать доступными лекарства там, где их нет, или решить проблему с дефицитом на рынке редких препаратов от редких заболеваний.

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