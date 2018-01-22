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Синоптики предупреждают о сильных морозах до -18 градусов: карты

22.01.2018 08:15
По данным Укргидрометцентра, ухудшение погодных условий будет 22-24 января на востоке и юге Украины
Синоптики предупреждают о сильных морозах до -18 градусов: карты
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Украине в ближайшие дни морозы ожидаются по всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Неделя будет холодной. Пока, в ближайшие несколько дней, сложная погода ожидается на востоке и юге Украины - осадки, гололед, сильный ветер", - отметила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в Киеве прогнозируется снег. "В дальнейшем будет сухо и морозно, в течение недели в столице ночью от  -8 до -15, днем от -3 до -7 градусов", - добавила она.

Сегодня, 22 января, на западе, востоке, центре ожидается снег. Температура воздуха будет  -4 градусов на западе, -3 градусов на востоке,  на юге - дождь с мокрым снегом и до -5 градусов, на севере -8 градусов, в центре до -4 градусов мороза.

22 января.png 

23 января в Луганской, Донецкой и Харьковской областях ожидается снег. Там столбик термометра опустится до -9-14 градусов. На западе ясно, без осадков и до -8 градусов.

На севере до -9-14 градусов, на юге - мокрый снег с дождем и до -8 градусов. 

В Киеве без осадков,  температура воздуха - 8-14 градусов мороза.

23 января.png

24 января морозы усилятся по всей территории страны. На западе будет ночью до -13, днем -5 градусов, на востоке ночью до -12, снег, днем -6, на севере до -18 ночью и до -9 градусов днем. 

В центре до -17 ночью, днем до -8 градусов. На юге ночью до -15, днем до -5 градусов. 

24 января.png

Фото: meteo.gov.ua

Утром в понедельник, 22 января, в Киеве будет туман. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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