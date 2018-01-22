Синоптики предупреждают о сильных морозах до -18 градусов: карты
В Украине в ближайшие дни морозы ожидаются по всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Неделя будет холодной. Пока, в ближайшие несколько дней, сложная погода ожидается на востоке и юге Украины - осадки, гололед, сильный ветер", - отметила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, в Киеве прогнозируется снег. "В дальнейшем будет сухо и морозно, в течение недели в столице ночью от -8 до -15, днем от -3 до -7 градусов", - добавила она.
Сегодня, 22 января, на западе, востоке, центре ожидается снег. Температура воздуха будет -4 градусов на западе, -3 градусов на востоке, на юге - дождь с мокрым снегом и до -5 градусов, на севере -8 градусов, в центре до -4 градусов мороза.
23 января в Луганской, Донецкой и Харьковской областях ожидается снег. Там столбик термометра опустится до -9-14 градусов. На западе ясно, без осадков и до -8 градусов.
На севере до -9-14 градусов, на юге - мокрый снег с дождем и до -8 градусов.
В Киеве без осадков, температура воздуха - 8-14 градусов мороза.
24 января морозы усилятся по всей территории страны. На западе будет ночью до -13, днем -5 градусов, на востоке ночью до -12, снег, днем -6, на севере до -18 ночью и до -9 градусов днем.
В центре до -17 ночью, днем до -8 градусов. На юге ночью до -15, днем до -5 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Утром в понедельник, 22 января, в Киеве будет туман.
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