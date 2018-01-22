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Вспышка гепатита А в Николаеве: подтвердили диагноз у 47 человек

22.01.2018 15:25
Среди заболевших гепатитом А в Николаеве один ребенок по состоянию на 22 января
Вспышка гепатита А в Николаеве: подтвердили диагноз у 47 человек
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По состоянию на 22 января в областной инфекционной больнице Николаева находятся 46 человек с подтвержденным диагнозом "гепатит А". Об этом говорится на сайте управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

" В семи случаях - снят диагноз. Выписан 21 человек. Еще один ребенок находится в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у одного ребенка, в трех случаях - диагноз снят, выписаны 18 пациентов", - говорится в сообщении. 

3 января в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что речь не идет об эпидемии.

Читайте также: В Николаеве гепатит А подтвердили у 55 человек 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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