Вспышка гепатита А в Николаеве: подтвердили диагноз у 47 человек
По состоянию на 22 января в областной инфекционной больнице Николаева находятся 46 человек с подтвержденным диагнозом "гепатит А". Об этом говорится на сайте управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.
" В семи случаях - снят диагноз. Выписан 21 человек. Еще один ребенок находится в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у одного ребенка, в трех случаях - диагноз снят, выписаны 18 пациентов", - говорится в сообщении.
3 января в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что речь не идет об эпидемии.
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