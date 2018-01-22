На Закарпатье вакцины от кори нет уже две недели - Москаль

Губернатор обвинил Минздрав во вранье о том, что все регионы якобы обеспечены вакциной

В Закарпатской области уже две недели нет вакцины от кори. При этом Минздрав игнорирует обращения местных властей, заявил губернатор области Геннадий Москаль. Соответствующее сообщение опубликовано на его официальном сайте.

По его словам, корь продолжает быстро распространяться на территории области. По состоянию на 19 января на Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори.

"Постоянно обращаемся в Минздрав с просьбами выделить Закарпатью вакцину, а на наши обращения не приходят даже отписки. И когда я вижу, как руководство Минздрава говорит по телевидению, что все регионы обеспечены вакцинами, то ответственно заявляю - это ложь! На Закарпатье уже две недели нет никакой вакцины от кори, а все наши обращения в Минздраве игнорируются. Если, не дай Бог, в области начнутся летальные случаи, вся ответственность за это ляжет на недалекое руководство Министерства здравоохранения", - заявил Москаль.

Губернатор отметил, что с сегодняшнего дня детские учебные заведения Тячевского района закрываются на две недели на карантин в связи с резким увеличением случаев заболевания корью. Детские учреждения не будут работать две недели, до 5 февраля. Напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах Закарпатья, сообщил Москаль.

На запрос Украинской правды в Минздраве ответили, что "решает ситуацию с отсутствием вакцин от кори на Закарпатье и в некоторых других областях".

Там сообщили, что в Закарпатскую область вакцина будет направлена из других регионов. Вместе с тем, "перераспределение вакцин - это добрая воля и взаимопомощь одних регионов другим", отметили в министерстве.

Ранее Москаль заявлял, что в 2017 году Минздрав дал области только треть из необходимого количества вакцин.

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