В Закарпатье передадут 10 тысяч вакцин от кори из других регионов
В Закарпатье в ближайшее время передадут 10 тысяч вакцин от кори из других регионов. По поводу нехватки вакцин в ряде регионов Министерство здравоохранения проводит служебное расследование. Об этом сообщил журналистам на брифинге врач-инфекционист, победитель конкурса на должность гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, передает корреспондент LIGA.net.
"Минздрав регулярно перераспределяет вакцины из одних областей в другие. Но в связи со вспышкой кори в течение декабря-января наблюдается бум вакцинации. Поэтому вакцины используются быстрее, чем было запланировано регионами. Минздрав оперативно реагирует на запросы регионов. В Закарпатскую область в ближайшее будет передано до 10 тысяч вакцин из других областей", - сказал Курпита.
Он отметил, что другие регионы добровольно делятся остатками вакцин.
"Минздрав рассмотрело вопрос необходимости пересмотра планирования вакцин в последующие периоды. Сейчас проходит служебное расследование ситуации с нехваткой вакцин в отдельных областях", - добавил он.
С начала 2018 года в Закарпатье зафиксировали 242 случая заболевания корью.
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Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что в регионе отмечается острая нехватка вакцины от кори.
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