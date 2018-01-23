В Закарпатье передадут 10 тысяч вакцин от кори из других регионов

В Минздраве признали нехватку вакцин в ряде регионов, ведомство проводит служебное расследование

В Закарпатье в ближайшее время передадут 10 тысяч вакцин от кори из других регионов. По поводу нехватки вакцин в ряде регионов Министерство здравоохранения проводит служебное расследование. Об этом сообщил журналистам на брифинге врач-инфекционист, победитель конкурса на должность гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, передает корреспондент LIGA.net.

"Минздрав регулярно перераспределяет вакцины из одних областей в другие. Но в связи со вспышкой кори в течение декабря-января наблюдается бум вакцинации. Поэтому вакцины используются быстрее, чем было запланировано регионами. Минздрав оперативно реагирует на запросы регионов. В Закарпатскую область в ближайшее будет передано до 10 тысяч вакцин из других областей", - сказал Курпита.

Он отметил, что другие регионы добровольно делятся остатками вакцин.

"Минздрав рассмотрело вопрос необходимости пересмотра планирования вакцин в последующие периоды. Сейчас проходит служебное расследование ситуации с нехваткой вакцин в отдельных областях", - добавил он.

С начала 2018 года в Закарпатье зафиксировали 242 случая заболевания корью.

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Ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что в регионе отмечается острая нехватка вакцины от кори.

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