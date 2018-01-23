В Украине отменили ВНО по русскому языку: низкий спрос

По языкам других национальных меньшин в Украине ВНО не проводится

Из-за невысокого спроса в Украине отменили внешнее независимое тестирование по русскому языку. Об этом Радио Свобода сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

"В связи с тем, что объем заказов на этот тест был невысок. Русский язык стоит в ряду с другими языками, которые есть в Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит. Просто приведен в соответствие с другими языками", - сказал Карандий.

16 января в порядок проведения внешнего независимого оценивания были внесены изменения.

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