В Северодонецке приостановили занятия в школах

Занятий в школах города не будет до конца этой недели

В Северодонецке приостановлены занятия в школах. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители.

"Занятий не будет до понедельника, 29 января", - отметила жительница города Ирина.

"Решением чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Северодонецком городском совете приостановлены занятия в учреждениях общего среднего образования и учреждениях дополнительного образования с 24 по 26 января включительно с целью недопущения роста заболеваемости учеников", - говорится в сообщении администрации одной из школ Северодонецка.

В течение последних суток в городе идет снег. "Дороги вчера вообще не чистили, сегодня утром начали. Но пройти по ним сложно", - добавила Ирина.

24 января морозы усилятся по всей территории страны. На западе будет ночью до -13, днем -5 градусов, на востоке ночью до -12, снег, днем -6, на севере до -18 ночью и до -9 градусов днем.

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