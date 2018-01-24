Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет: карты

По прогнозам синоптиков, сильные морозы до -18 градусов по Цельсию будут стоять до конца недели, а уже 28 января ожидается потепление до "плюсов"

По данным Укргидрометцентра, 24 января на дорогах страны - гололедица, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а морозы - до -10 градусов по Цельсию. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Утром в Карпатах туман, видимость 200-500 метров.

"Карта эта прогностическая показывает нам, где сегодня будут циклоны, где антициклоны, а где осадки. Циклон крутиться над южным побережьем Турции, Алания-Анталия, между Азовом и Каспием, над Шотландией и вблизи Норвегии", - отметила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, большая часть территории Европы - в поле высокого атмосферного давления и антициклона.

"И один из его центров как раз побудет над Украиной. А это значит, что 24 января, в большинстве наших областей будет сухая и даже солнечная погода. Если пакостный туман не упрется", - сказала Диденко.

Она добавила, снег и сильный ветер ожидается на востоке и Крыму. "Морозы охватят всю Украину. Разве что в западных областях завтра днем ​​потеплеет, если это можно так назвать, до -4 градусов мороза. Не забывайте о гололедице. Холодная погода продлится до конца недели, а в воскресенье уже потеплеет", - отметила она.

25 января на западе до -6 градусов ночью, +4 днем, на востоке до -18 градусов ночью, днем будет до -9 градусов, на севере до -15 градусов ночью, днем до -6 градусов, на юге до -13 градусов ночью, днем до -6 градусов.

В Киеве до -16 градусов ночью и до - 5 градусов днем, без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

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