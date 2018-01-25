Сегодня еще морозно и сухо, но уже идет потепление - синоптики

Днем в Украине все еще будут удерживаться небольшие "минуса", тогда как к западным областям подойдет потепление - до +2°С

Сегодня, 25 января, в Украине на большей части территории будет ясно и морозно из-за влияния антициклона "Кристиан". Об этом сообщает как Укргидрометцентр, так и погодный сайт Opogode .

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Несмотря на то, что в большинстве областей будет еще морозно, в некоторых районах на западе потеплеет практически до оттепели. Здесь синоптики обещают днем от 4°С мороза до плюс 2°С.

На севере осадки маловероятны, днем ​​- минус 2-6°С.

На востоке без осадков, днем - минус ​​4-10°С. В Сумской, Харьковской и Луганской областях немного задержатся серьезные "минуса" - до 8-12°С мороза.

В центре ожидается сухая погода с морозами днем ​​3-9°С.

На юге также без осадков, днем немного теплее, чем на остальной территории Украины - ​​1-5°С мороза.

Прогноз на сегодня:

В Киеве сегодня осадков не ожидается, будет малооблачно и морозно. Днем - примерно 4-6°С мороза.

По данным синоптиков, мороз задержится в Украине до воскресенья, но уже 28 января пойдет серьезное потепление вплоть до плюсовых значений на столбике термометра во всех регионах.

Прогноз на 26 января:

LIGA.net напоминает, что пока держатся холода, в Киеве действуют 24 дополнительных пункта обогрева во всех районах. Ниже их список:















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