Сегодня еще морозно и сухо, но уже идет потепление - синоптики
Сегодня, 25 января, в Украине на большей части территории будет ясно и морозно из-за влияния антициклона "Кристиан". Об этом сообщает как Укргидрометцентр, так и погодный сайт
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Несмотря на то, что в большинстве областей будет еще морозно, в некоторых районах на западе потеплеет практически до оттепели. Здесь синоптики обещают днем от 4°С мороза до плюс 2°С.
На севере осадки маловероятны, днем - минус 2-6°С.
На востоке без осадков, днем - минус 4-10°С. В Сумской, Харьковской и Луганской областях немного задержатся серьезные "минуса" - до 8-12°С мороза.
В центре ожидается сухая погода с морозами днем 3-9°С.
На юге также без осадков, днем немного теплее, чем на остальной территории Украины - 1-5°С мороза.
Прогноз на сегодня:
В Киеве сегодня осадков не ожидается, будет малооблачно и морозно. Днем - примерно 4-6°С мороза.
По данным синоптиков, мороз задержится в Украине до воскресенья, но уже 28 января пойдет серьезное потепление вплоть до плюсовых значений на столбике термометра во всех регионах.
Прогноз на 26 января:
LIGA.net напоминает, что пока держатся холода, в Киеве действуют 24 дополнительных пункта обогрева во всех районах. Ниже их список:
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