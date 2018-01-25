Google посвятил дудл писательнице-феминистке Вулф

Произведения Вирджинии Вулф широко известны во всем мире и переведены на более чем пятьдесят языков

25 декабря 1882 года родилась британская писательница и литературный критик Вирджиния Вулф. Этому событию компания Google посвятила свой очередной дудл.

Автор дудла, лондонская художница Луиза Помера отметила, что изображение Вулф выдержано в минималистском стиле писательницы, поскольку ее профильокружен падающими осенними листьями. Именно это тема часто встречается в творчестве Вулф: "Осенние деревья блестят в желтом свете луны, в свете спелой луны…".

Фото: скриншот

В межвоенный период Вулф была значительной фигурой в Лондонском литературном обществе и являлась членом кружка Блумсбери. К наиболее известным ее работам относят романы: "Миссис Дэллоуэй" (1925), "На маяк" (1927), "Орландо" (1928) и эссе "Своя комната " (1929), содержащее известный афоризм: "У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната".

Ее романы считаются классическими произведениями "потока сознания".

10 цитат из ее произведений:

1. Книги, она подумала, размножаются почкованьем. И никогда у нее не хватает на них времени. "На маяк"



2. Самое удивительное при влюбленности (а это была влюбленность, ведь верно?) - совершенное безразличие к окружающим. "Миссис Дэллоуэй"



3. Жизнь ничего не имеет общего с тем, чтоб сидеть на стуле и думать. Мыслить и жить - два полярно противоположных занятия. "Орландо"



4. А когда женщина думает о мужчине, никого уже не возмущает думающая женщина. А когда женщина пишет записочку, пишущая женщина тоже никого уже не возмущает. "Орландо"



5. Ничто так не отравляет счастье, так не приводит в ярость, как сознание, что другой ни в грош не ставит что-то для вас драгоценное. "Орландо"



6. Человек не знает, куда он идет и чего он хочет, он двигается вслепую, так много страдая втайне, он никогда ни к чему не готов, его все поражает, он в полном неведении, но одно ведет к другому, и постепенно из ничего создается нечто, и человек достигает спокойствия и определенности, вот этот процесс люди и называют жизнью. "По морю прочь"



7. Мужчина открыто смотрит в лицо миру, будто созданному по его потребностям и вкусу. Женщина поглядывает на мир украдкой, искоса, чуть ли не с подозрением. Носи они одно и то же платье, кто знает, быть может, и взор был бы у них неразличим. "Орландо"



8. Мы пользуемся друзьями, чтоб мерить свой собственный рост. "Волны"



9. А что там, наверху? Должно быть, ощущение, что все ступеньки уже позади. "Комната Джейкоба"



10. У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната. "Своя комната".

Вулф стала одной из центральных фигур феминизма в 1970-х годах, ее работы получили много внимания. Произведения писательницы переведены на более чем пятьдесят языков. Вулф страдала от сильных приступов психической болезни на протяжении всей своей жизни и покончила с собой, утопившись в реке в 1941 году, в возрасте 59 лет.

26 октября 2017 года Google посвятил дудл 40-летию знаменитого фильма режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман".

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