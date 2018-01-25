Как родителям проверить вакцину от кори: объяснение от Супрун

Сегодня дети получают надежную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи - Приорикс, производства Бельгии, отметила и.о. министра здравоохранения

Министерство здравоохранения уверено в качестве и безопасности вакцин, которые закупает с помощью UNICEF Ukraine. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook.

"Сегодня украинские дети получают надежную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи - Приорикс, производства Бельгии. Качество вакцины подтверждена ВОЗ. Безопасность вакцины также контролируется во время его доставки в Украину, регионы и поликлиники", - отметила Супрун.

Она уточнила, что понимает тех родителей, которые хотят убедиться в надежности вакцин.

"Но понимаю, что родители могут хотеть лично убедиться в надежности вакцины перед тем, как делать ребенку прививки. Для этого можно проверить термоиндикаторы, которые показывают, был ли соблюден оптимальный температурный режим при транспортировке вакцины. Они есть на флаконе вакцины и в карточке-индикаторе контроля холодовой цепи", - сказала Супрун.

По ее словам, термоиндикатор на флаконе - это белый квадрат. Он показывает, что во время хранения вакцины не было повышения температуры.

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"Термоиндикатор в карточке - серая отметка у красного указателя ColdMark. Он показывает, что вакцина не была заморожена. Если они такого же цвета, как на изображениях, ваша вакцина в норме. Делайте прививки и получите свою защиту", - подчеркнула Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasupru

В колонке издания Украинская правда Супрун отметила, что хочет наказывать врачей за выдачу фальшивых справок о вакцинации.

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения обеспокоены тем, что в Украине есть условия для эндемического (характерного для конкретной территории, - ред.) распространение вируса. От осложнений в результате заболевания корью в Одесской области в первые дни января умер пятилетний ребенок, 17 января в Одессе скончался взрослый человек. 18 января от кори умер ребенок. Это третья подтвержденная официально жертва с начала 2018 года.

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