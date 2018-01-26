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В Украину идет потепление, погода на выходных: карты

26.01.2018 08:50
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 28 января, на севере, западе и центре страны ожидается снег и до +2 градусов
В Украину идет потепление, погода на выходных: карты
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Украине 28 января ожидается существенное повышение температуры воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

"Антициклон Кристиан выгодно и удобно расположился в Украине. Организует нам солнечную погоду и слабый ветер. Холодина еще продлится до пятницы, с субботы начнутся первые сдвиги в сторону потепления, а в воскресенье радостные воробьиные хоры зачирикают на улицах по поводу оттепели", - отметила Диденко.

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Фото: facebook.com/tala.didenko

По данным Укргидрометцентра, на западе, севере и центре страны прогнозируется снег. Температура воздуха на западе +5 градусов, на востоке -5 градусов, на севере, юге, центре  +2 градуса.

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По ее словам, сегодня синоптическая ситуация особо не изменится.

"Во всех областях будет преобладать сухая малооблачная даже солнечная погода. Немного потрусит снегом на востоке, но местами. Мороз остается кусачий. Ближайшей ночью -12,-19 градусов, местами на востоке, севере и в центре -20,-25 градусов. На юге ночью -10,-14 градусов. А вот теплой ожидается ночью в западных областях -2, -8 градусов", - отметила Диденко.

Она уточнила, что на западе днем​​26 января будет самым теплым в Украине, от -3 до +2 градусов. "Плюсовая температура наиболее вероятна на Закарпатье. Большая часть территории Украины сегодня днем ​​получит от атмосферы -5, -10 градусов, на востоке и северо-востоке до -12 градусов. В Киеве днем ​​-6-8 градусов. Будет сухо и ясно", - добавила синоптик.

Завтра, 27 января, по всей территории Украины осадков на будет. На западе от -4 градусов до +7 градусов, на востоке от -13 градусов до -6 градусов, на севере от -11 градусов до -3градусов, на юге от -9 градусов до -3 градусов, в центре от -10 градусов до -2 градусов.

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Фото: meteo.gov.ua

26 января по состоянию на утро в результате сложных погодных условий в Украине остаются без электроснабжения 25 населенных пунктов в Одесской области.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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