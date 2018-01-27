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Корова, которую должны были отправить на убой, сбежала к зубрам

27.01.2018 17:35
Корова зашла на польскую сторону Беловежской Пущи и прибилась к стаду зубров, с которыми живет уже три месяца
Корова, которую должны были отправить на убой, сбежала к зубрам
Скриншот из видеозаписи: polsatnews.pl

Корова, которая должна была пойти на убой, сбежала из деревни Скупово Подляского воеводства Польши к зубрам в парк Беловежа, сообщает TUT.BY со ссылкой на телеканал Polsat.

Животное сбежало из хозяйства в конце октября через дырку в заборе. Поплутав немного по окрестностям, она зашла на польскую сторону Беловежской Пущи и прибилась к стаду зубров, с которыми живет уже три месяца.

Как отмечают польские специалисты, корова все еще адаптируется к жизни среди зубров.

Ведущий научный сотрудник НП "Беловежская Пуща" Алексей Буневич назвал такое явление аномальным и усомнился, что корова сможет стать полноправным членом стада.

" Она никак не сможет прибиться. Разве что с ними подойти к кормушкам за кормом", - отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в Хоросткове Тернопольской области странствующий цирк из Грузии бросил верблюда.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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