Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карты

По прогнозам Укргидрометцентра, 29-30 января на большинстве территории страны ожидается мокрый снег с дождем

В ближайшие дни погоду в Украине будут определять атмосферный фронт. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Атмосферный фронт с запада подсовывает нам осадки. Атмосферный фронт на востоке Украины посыпает снежком. Фронт и завтра будут определять погоду в Украине", - отметила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, завтра, 29 января, будет сыро, ожидается мокрый снег-дождь, порывистый ветер и теплая погода.

"Днем до "плюсов". Только на востоке холоднее, ночью до -4,-9, днем ​​до -1,-4 градусов. В Киеве понедельник будет мокрым, с порывистым ветром и температурой воздуха в течение дня около нуля или небольшим "плюсом", - отметила Диденко.

Она добавила, что в Украину идет оттепель.

29 января по всей территории страны будет дождь с мокрым снегом, на западе до +7 градусов, на востоке и севере до +3 градусов, на юге и центре - до +4 градусов.

30 января дождь с мокрым снегом ожидается на западе, востоке, севере и центре страны, кроме юга.

Температура воздуха на западе будет до +9 градусов, на востоке и севере до+3 градусов, на юге до +7 градусов.

В Киеве до +4 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Украину 28 января придет теплая воздушная масса атлантического происхождения.

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