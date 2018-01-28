Ученые рассказали, какие игрушки могут быть вредны для детей

Специалисты нашли в пластмассовых игрушках из секонд-хенда высокую концентрацию опасных элементов

Пластмасса, из которой сделаны немало игрушек из секонд-хенда, может представлять риск для здоровья детей, поскольку не соответствует стандартам безопасности. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

Ученые проверили на наличие девяти вредных элементов 200 пластиковых игрушек, которые они нашли в детсадах, магазинах секонд-хенда и жилых домах юго-западной Англии.

В 20 игрушках содержались все девять вредных элементов, с концентрацией, достаточной, чтобы нарушить действующие европейские нормы.

"Блоки Lego с 70-х и 80-х годов значительно нарушают стандарты", - сказал доктор Эндрю Тернер из университета Плимута, который проводил исследования.

Для исследования, опубликованного в Environmental Science and Technology, доктор Тернер и его команда использовали технологию рентгеновской флуоресценции для анализа множества игрушек - от машинок до детских поездов.

Все исследованные игрушки дети могли положить в рот или жевать.

Ученые нашли высокую концентрацию опасных элементов таких, как сурьма, барий, кадмий, хром, свинец и селен.

Эти химические вещества могут быть хронически токсичными, даже при низком взаимодействия детей с ними в течение длительного периода времени.

Доктор Тернер провел отдельный анализ 26 таких игрушек, чтобы увидеть, соответствуют ли они ограничениям, установленным директивой Совета Европы по безопасности игрушек.

Десять из них не прошли этот тест, поскольку они содержали слишком много брома, кадмия или свинца.

Наибольшие нарушения зафиксированы у изделий из красных, желтых или черных пластмасс.

"Игрушки из секонд-хенда, особенно цветные, могут представлять риск, но его будет трудно количественно оценить", - отметил ученый Эндрю Уотерсон из университета Стерлинга.

19 cентября 2017 года крупнейшая американская сеть магазинов игрушек Toys 'R' Us подала заявление в суд о добровольном банкротстве для реструктуризации долга.

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