Кадр дня от NASA: уникальный звездный кластер в созвездии Паруса
Находящийся на орбите Земли телескоп Hubble сфотографировал необычное звездное скопление NGC 3201 в созвездии Паруса, которое находится на расстоянии около 17 тысяч световых лет от нас и является одним из древшейших объектов известной Вселенной. Недавно в центре кластера, возраст которого оценивают в 12 млрд лет, нашли черную дыру, говорится в комментарии NASA к снимку.
"Необычное поведение этого кластера предполагает, что он мог сформироваться вне Галактики, но в какой-то момент был захвачен гравитацией Млечного Пути. Однако химический состав этого интригующего кластера говорит о другом: звезды в NGC 3201 химически очень похожи на звезды других галактических шаровых скоплений, подразумевая, что они сформировались в одном и том же месте и в то же время с их соседями", - пишут в аэрокосмическом управлении США.
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Еще одной загадкой кластера является то, что он движется по ретроградной орбите - по направлению к центру галактики, а не наоборот, причем быстрее, чем аналогичные скопления.
В Галактике известно более чем 150 шаровых кластеров.
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