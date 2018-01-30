В Северодонецке продлили карантин в школах

Северодонецкие школы начнут работать в обычном режиме 1 февраля 2018 года

В Северодонецке Луганской области продлили карантин в школах до 31 января включительно. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

"В школу детям идти 1 февраля. Официальная версия - не допустить роста заболеваемости гриппа и ОРВИ, но многие родители уверены в том, что власти просто экономят на отоплении", - сказала северодончанка Ирина.

24 января 2018 года сообщалось, что согласно решению чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Северодонецком городском совете были приостановлены занятия в учреждениях общего среднего образования и учреждениях дополнительного образования с 24 по 26 января включительно с целью недопущения роста заболеваемости учеников.

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