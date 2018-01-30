В Северодонецке продлили карантин в школах
В Северодонецке Луганской области продлили карантин в школах до 31 января включительно. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.
"В школу детям идти 1 февраля. Официальная версия - не допустить роста заболеваемости гриппа и ОРВИ, но многие родители уверены в том, что власти просто экономят на отоплении", - сказала северодончанка Ирина.
24 января 2018 года сообщалось, что согласно решению чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Северодонецком городском совете были приостановлены занятия в учреждениях общего среднего образования и учреждениях дополнительного образования с 24 по 26 января включительно с целью недопущения роста заболеваемости учеников.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:04
-
08:58
-
11:35
-
08:41
-
11:25
Новости партнеров
- 66054
- 42797
- 41842
- 39784
- 30222