Минные взрывы полезнее для почвы, чем обезвреживание - ученые

Почва минных полей, где боеприпасы нашли, обезвредили и увезли, может оказаться загрязненной взрывчаткой сильнее, чем там, где мины просто взорвали

Группа шотландских и австралийских ученых пришла к парадоксальному на первый взгляд выводу о том, что взрывать мины там, где они закопаны, менее вредно для окружающей среды, чем обезвреживать их и увозить на переработку. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование в журнале PLoS One.

Ученые из Университета Данди и Института Джеймса Хаттона (оба в Шотландии), ChemCentre и Университета имени Джона Кертина в Австралии измеряли концентрацию в почве минных полей тринитротолуола (ТNТ). ТNТ - самое распространенное взрывчатое вещество, используемое в противопехотных минах и других боеприпасах. Исследователи сравнивали концентрацию TNT в почве там, где разливали раствор тринитротолуола, и там, где проводили взрывы.

Уже через шесть недель после введения TNT почва оказалась намного чище там, где вещество взрывали, а не там, где проливали раствор. Ученые связывают это с деятельностью бактерий, разлагающих токсичные вещества.

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Чтобы подтвердить эту версию, ученые исследовали структуру почвы до и после взрыва. Оказалось, что взрыв дробит крупные фракции грунта на более мелкие и увеличивает пористость почвы. Это позволяет токсичной взрывчатке просачиваться глубже, но одновременно дает доступ воздуху и дышащим кислородом бактериям, которые разлагают TNT до его менее токсичных метаболитов.

Если территория была заминирована недавно, имеет смысл обезвреживать боеприпасы и вывозить их для последующей утилизации, пишут авторы статьи. Но если мины или другие боеприпасы пролежали в почве несколько лет и часть TNT и других токсичных веществ уже просочилась в почву, лучшим выходом может стать взрыв, который разрыхлит почву и позволит загрязнителям быть нейтрализованными почвенными бактериями. Такой способ утилизации безопаснее и дешевле.

По состоянию на 1 января 2018 года разминировано почти 26 тысяч гектаров территории Донбасса.

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