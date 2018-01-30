В Украине официально стартовала медицинская реформа

Подготовительный этап внедрения медреформы начался еще в 2017-м. Ранее в Минздраве заявили, что на практике реформа начнется в июле 2018 года

В Украине сегодня, 30 января, вступил в силу закон о государственных финансовых гарантиях медобслуживания населения №2168-VIII, или закон о медицинской реформе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что подготовительный этап внедрения медреформы начался еще в 2017 году, а после вступления в силу закона появились "законные основания принять ряд решений, чтобы вовремя реализовать заявленный ранее план реформирования первичного звена здравоохранения".

По расчетам Минздрава, к июлю 2018 года будет создана и начнет работу Национальная служба здоровья (НСЗ) - национальный страховщик, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медобслуживанию украинцев. В ближайшее время будет объявлен конкурс на должности главы НСЗ и двух его заместителей.

Также стартовал процесс автономизации медучреждений, то есть преобразования их в коммунальные некоммерческие предприятия. "В таком статусе они смогут заключить договоры с НСЗ и получать прямое финансирование за оказанные услуги из госбюджета", - отметили в министерстве.

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Как сообщили в Минздраве, для вхождения в реформу учреждение первичной медпомощи должно выбрать медицинскую информационную систему, подключиться к электронной системе здравоохранения (пока работает в тестовом режиме) и привести свое материально-техническое обеспечение в соответствие с табелем техоснащения.

Кроме того, с апреля 2018 года украинцы начнут выбирать врача первичной помощи (семейного врача, терапевта, педиатра) и подписывать с ними декларации. Сейчас подписание деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме, подчеркнули в Минздраве.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327, необходимый для запуска медицинской реформы. 28 декабря документ был подписан президентом Петром Порошенко.

29 декабря и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что реформа первичного уровня медицины на практике начнется в июле 2018 года: Минздраву нужно шесть месяцев, чтобы подготовиться после вступления соответствующего закона в силу.

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