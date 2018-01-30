В Украину идет похолодание: карты

По прогнозам синоптиков, в Украине 1-2 февраля на большинстве территории будет мокрый снег с дождем и гололедица

Январь завершится небольшим похолоданием в Украине. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Если сегодня у нас днем ​​3 + 8 градусов, то завтра, 31 января, ожидается 0 + 4 градуса, а на востоке даже в течение дня 0-3 градуса мороза. Циклон на северо-востоке зацепит атмосферными фронтами наши восточные области, часть центральных областей, Полтавскую, области Днепра, Кропивницкого, Черкасс, также Николаевскую и Запорожье мокрым снегом, на юге - дождь", - подчеркнула Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, ветер будет западного направления. "Скорость его завтра уменьшится, но на востоке еще будет задувать некомфортно. В Киеве завтра немного похолодает, ночью в Киеве 0-2 мороза, днем ​​около нуля. Это означает, что на дорогах и тротуарах станет скользко", - уточнила Диденко.

1 февраля на западе, севере и центре страны ожидается мокрый снег с дождем. На западе будет от -1 градуса до +8 градусов, на севере от - 5 градусов до +2 градусов, на юге от - 5 градусов до +8 градусов, на востоке от -8 градусов до +1 градуса.

В Киеве от -4 градусов до +5 градусов.

2 февраля мокрый снег с дождем пройдет на западе, севере и центре страны. Там температура воздуха будет от -1 градуса до +3 градусов. На востоке от -4 градусов до +4 градусов, на юге от -1 градуса до +6 градуса.

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