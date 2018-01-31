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Отношение родителей к иммунизации улучшается: инфографика ООН

31.01.2018 12:04
В 2017 году календаря прививок придерживались 84% родителей, тогда как в 2014 году их было лишь 63%
Отношение родителей к иммунизации улучшается: инфографика ООН
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Данные недавних исследований среди родителей в Украине свидетельствуют о том, что отношение к иммунизации меняется к лучшему. С каждым годом все больше родителей поддерживают вакцинацию и придерживаются календаря прививок. Об этом сообщает UNICEF Ukraine в Facebook.

Более 80% родителей малышей до года одобрили вакцинацию в 2017 году.

29% родителей негативно относятся к прививкам или имеют сомнения, но все равно вакцинируют своих детей.

По результатам опроса UNICEF, в 2017 году календаря прививок придерживались 84% родителей, тогда как в 2014 году их было лишь 63%.

Инфографика: facebook.com/UNICEFUkraine

Накануне в Минздраве напомнили, в каком возрасте и какие прививки нужно делать.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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