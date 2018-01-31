В Украине зафиксировали более миллиона онкобольных - Минздрав

Ежегодно Министерство здравоохранения регистрирует более 130 тысяч новых случаев онкологии

В Украине насчитывается более миллиона больных онкологическими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Ежегодно регистрируется более 130 тысяч новых случаев онкологии.

"В Украине - более миллиона онкобольных пациентов и ежегодно регистрируется более 130 тыс. новых случаев (в 2017 году - 143 тыс.). Минздрав работает над тем, чтобы как можно больше украинцев имели доступ к бесплатному лечению, а также подчеркивает необходимость профилактики рака, простые вещи могут снизить риск на 30%", - говорится в сообщении.

За 2017 год вдвое увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, и на 63% - для лечения рака у детей. Так, в 2017 году на закупку лекарств для взрослых выделено 809 млн грн (в 2016 году - 397 млн грн), для детей - 558 млн грн (в 2016 году - 353 млн грн).

Кроме того, Министерство здравоохранения оптимизировало расходы на ряд программ в течение 2017 года, поэтому удалось сэкономить 100 млн грн. Эти средства перераспределены на закупку препаратов для лечения взрослой онкологии.

Также в конце 2017 года впервые за все годы, по утверждению Минздрава, была полностью покрыта потребность в лечении для больных раком крови. ПРООН провел закупки препарата Иматиниб - основного для лечения хронических миелолейкозов, сэкономив 11 млн грн, на которые организация уже провела дозакупку лекарств.

Однако в Министерстве признают, что указанных мероприятий недостаточно для обеспечения всех пациентов необходимым лечением.

В ведомстве напомнили, что, по крайней мере, треть случаев заболевания раком можно предотвратить. Во-первых, следует отказаться от курения, которое является причиной рака легких, пищевода, гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка и шейки матки. Также в ведомстве отмечают, что согласно исследованиям ВОЗ, риск рака возрастает с увеличением потребления алкоголя.

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Кроме того, раннее выявление заболевания позволяет вылечить рак на ранних стадиях.

Значительно снижает риск развития рака здоровый образ жизни - регулярная физическая активность, поддержание здорового веса тела, а также здоровое питание.

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