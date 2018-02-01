"Удивительно, но она выжила": Маск показал упавшую в океан ракету
Американская космическая компания предпринимателя Илона Маска SpaceX в ночь на 1 февраля запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником двойного назначения GovSat-1. Маршевая ступень при этом не была аккуратно посажена на площадку на суше или плавучую платформу в океане - так было запланировано.
Причина решения устроить ступени "полусвободное падение" - в том, что инфраструктура компании сейчас занята подготовкой к контролируемому возвращению трех маршевых ступеней сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, старт которой назначен на 6 февраля.
По словам главы SpaceX, тормозные двигатели первой ступени Falcon 9 сработали высоко в атмосфере, как и было запланировано, и при падении силовой отсек не разрушился.
"Невероятно, но ступень выжила. Отбуксируем ее к берегу", - написал Маск в комментарии к фото.
Фото: пресс-служба SpaceX
GovSat-1 использует защищенные военные частоты и предоставляет телекоммуникационные услуг как гражданским, так и военным госорганизациям.
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