В Украину идет потепление до +10 и дожди: карты

В ближайшие дни во всех областях страны ожидается плюсовая температура, а в воскресенье начнется похолодание

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в западных, северных и восточных областях пройдут дожди. Дневная температура воздуха на западе составит до +7…+9, ночью термометры покажут +2…+4 градуса. В центральных областях +4…+6 днем и 0…+2 градуса ночью. На севере днем +3…+5, ночью от нуля до +2 градусов. В восточных областях днем +2…+4, ночью -4…-6 градусов. На юге до +8…+10 днем и от нуля до +2 ночью. В Крыму днем +7…+9, ночью +2…+4 градуса.

В Киеве и Киевской области завтра прогнозируются осадки. Днем воздух прогреется до +4…+6, ночью будет от нуля до +2 градусов.

В субботу, 3 февраля, дожди пройдут во всех областях. На западе днем +5…+7, ночью +2…+4 градуса. В центральных областях +5…+7 днем и +1…+3 ночью. На севере +2…+4 днем и 0…+2 ночью. На востоке +3…+5 днем и +1…+3 градуса ночью. На юге днем +8…+10, в Одесской области до +12 градусов, ночью +2…+4 градуса. В Крыму днем +10…+12, ночью +7…+9 градусов.

В Киеве и Киевской области в субботу также ожидается дождь. Днем термометры покажут +4…+6, ночью 0…+2 градуса.

По предварительным прогнозам, в воскресенье, 4 февраля, ожидается похолодание и дожди с мокрым снегом. На западе около нуля, в центре и на севере +2…+4, на востоке +3…+5, на юге +6…+8 градусов. В начале следующей недели во всех областях, кроме южных, установятся минусовые температуры.

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