"Каменный век": как в Донецке 22 дня живут без связи Vodafone

Пророссийские наемники обесточили оборудование мобильного оператора Vodafone во временно оккупированном Донецке

Боевики блокируют восстановление мобильной связи оператора Vodafone на территории временно оккупированных районов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"Вопрос восстановления мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО, - ред.) обсуждался на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. К сожалению, все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями, которых контролирует Российская Федерация", - отметили в пресс-службе.

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В пресс-службе подчеркнули, что Украина требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район населенного пункта Еленовка, которые смогли бы устранить технические устройства на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановить возможность общения между гражданами Украины.

19 января сотрудники Vodafone предприняли попытку восстановить связь на территории ОРДО через технические коммуникации на территории временно оккупированных районов Луганской области.

"Однако, эта инициатива была остановлена боевиками путем прекращения электроснабжения на оборудование Vodafone в Донецке. По неподтвержденной информации 26 января 2018 года террористы "опечатали" центральный офис Vodafone в Донецке", - подчеркнули в пресс-службе.

По состоянию на 1 февраля 2018 года гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от пророссийских наемников не получены. "Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО", - уточнили в пресс-службе.

Источники LIGA.net сообщили сегодня, что 22-й день в Донецке нет мобильной связи Vodafone. "Зато свои продажи "поднял" местный оператор Феникс. Ответ очевиден, кто заинтересован в блокировке и нерешении этой проблемы, им (боевикам, - ред.) плевать на всех нас", - уточнил местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник LIGA.net в городе добавил, что некоторые местные жители уже "приловчились" и пытаются поймать сигнал мобильной связи на мосту, который соединяет части поселка на окраине Донецка.

"Связь есть местами еще на Рутченковской железнодорожной станции, поселке Красный Партизан и в районе микрорайона Текстильщик", - уточнил дончанин.

"Конечно, ситуация угнетает, каменный век какой-то", - подчеркнул источник.

11 января сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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