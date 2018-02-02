Ученые нашли в джунглях Гватемалы заброшенный мегаполис майя

Современные цифровые технологии позволили исследователям виртуально "снять" растительный покров со спутниковых снимков местности и увидеть целый город

В сложнопроходимых джунглях северной Гватемалы группа археологов обнаружила руины более 60 тысяч домов, дворцов, дорог и систем полива, о которых столетиями не было ничего известно. Об открытии со ссылкой на исследователей Колледжа Итаки пишет ресурс National Geographic.

Ученые применили революционную технологию LiDAR (Light Detection And Ranging), которая позволила в полуавтоматическом режиме "удалить" джунгли со спутниковых снимков местности, после чего на обработанных фотографиях проявились развалины города майя.

Как отметили исследователи, инфраструктура мегаполиса древней цивилизации оказалась значительно более комплексной, чем ученые считали ранее. В дополнение к сотням ранее неизвестных структур изображения LiDAR выявили соединяющие городские центры и карьеры магистрали, а также комплексные системы орошения и террасирования для поддержания интенсивного сельского хозяйства.

"Весь этот регион - система поселений, габариты и плотность населения которой значительно недооценивались", - сказал археолог Томас Гаррисон.

С помощью LiDAR ученые "обработали" регион площадью около 2,1 тысячи квадратных километров в биосферном заповеднике Maya Biosphere Reserve на территории департамента Петен в Северной Гватемале.

"Результаты говорят о том, что 1200 лет назад цивилизация майя в Центральной Америке была сопоставима со сложными культурами Древней Греции или Китая", - подчеркнули исследователи.

Новые данные позволили археологам скорректировать раннее предположение о том, сколько людей проживало в регионе. До сих пор называлась цифра в 5 млн человек, однако сейчас речь идет о 10-15 млн человек, многие из которых проживали в болотистых низинах, которые считались непригодными для жизни.

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