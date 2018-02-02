В Британии впервые родится ребенок от трех родителей

Врачи одной из клиник на северо-востоке страны получили разрешение на проведение оплодотворения двух женщин

В Британии в 2018 году должен родится ребенок, который будет иметь трех родителей. Врачи одной из клиник на северо-востоке Англии получили разрешение на оплодотворение двух женщин, используя ДНК здоровых женщин-доноров. Таким образом врачи смогут помочь матерям не передать неизлечимые генетические заболевания детям. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, британское управление по оплодотворению и эмбриологии человека впервые выдало такое разрешение. Этот метод использовался в Мексике: в 2016 году там родился ребенок, зачатие которого происходило с использованием митохондриальной ДНК третьего человека; фактически, у него было трое родителей.

Использование этого метода позволяет решить проблемы, связанные с дефектными митохондриями - энергогенерирующими структурами вне ядра клетки. Дефектные органеллы могут привести к мышечной дистрофии и серьезной недостаточности органов.

При оплодотворении с помощью этой техники используется ДНК двух женщин и одного мужчины.

В 2017 году Великобритания выдала университету Ньюкасла лицензию на использование новейшей техники, но для ее применения требуется отдельное разрешение для каждого пациента.

11 января 2018 года мальчик весом 7 кг 90 грамм появился на свет в Запорожском областном перинатальном центре.

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