На станции московского метро "деукраинизировали" фреску: фото

На станции Киевская в ходе реставрации изображенную на фреске девушку "лишили" венка на голове, заменив его платком

На станции Киевская московского метрополитена на одной из фресок, изображающей танцующих людей в украинских национальных костюмах, венок на голове девушки заменили платком. На эти изменения обратили внимание пользователи соцсетей, а в пресс-службе метро пояснили, что фреске вернули оригинальный вид.

Российский блогер Рустем Адагамов написал в своем Twitter, что на одной из обновленных фресок станции метро Киевская Арбатско-Покровской линии на голове украинской девушки вместо венка появился платок, и продемонстрировал для сравнения два фото.

Фото: twitter.com/adagamov

Адагамов предположил, что фреске вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х годах, когда платок заменили венком.

В ответ на твит блогера пресс-служба московского метро подтвердила, что изначально голову девушки покрывал платок, и опубликовала соответствующий снимок, датированный 1954 годом (станция Киевская была открыта в 1953-м).

Спасибо за внимание к фрескам на "Киевской". Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на пано "Танцующие" покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы. pic.twitter.com/U8Yc4PRMFl - Мосметро (@MoscowMetro) 2 лютого 2018 р.

"Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике", - отметили в пресс-службе.

В администрации метрополитена подчеркнули, что данный подход "согласован департаментом культурного наследия Москвы".

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