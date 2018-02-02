В начале февраля в Украине ударят морозы

После относительно теплых выходных страну ожидает резкое похолодание

В Киеве 5 февраля ощутимо похолодает: температура опустится до восьми градусов ниже нуля. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"В Киеве существенные осадки вечером третьего, ночью четвертого февраля. Но тепло. Пятого февраля в столице похолодает до -5 ...- 8 градусов", - прогнозирует Диденко.

В Укргидрометцентре уточнили, что в понедельник на западе и севере страны ожидается резкое понижение температуры до -7 ...- 10 градусов, в центральных областях - до -5 ...- 7 градусов, на юге - до -1, на востоке - -5 градусов.

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