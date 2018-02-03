На западе Украины сегодня ухудшится погода: метели и туман

На Волыни из-за дождя уже без электричества 20 населенных пунктов, а в Карпатах сегодня прогнозируют мокрый снег, метели и шквальный ветер

Сегодня в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС по информации Укргидрометцентра.

В Карпатах прогнозируют очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра 17-22 м/с.

3-4 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области есть угроза схода лавин. Также высокий уровень угрозы схода снега в горах Львовской области.

В Волынской области из-за сильного дождя обесточены 20 населенных пунктов. На местах работают бригады облэнерго.

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