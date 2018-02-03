Протесты на границе с Польшей: заблокированы два пункта пропуска

Частично заблокированы пункты "Равва-Русская" и "Шегини" - там замедлено движение, но транспорт периодически пропускают в двух направлениях

Перед пунктами пропуска "Шегини" и "Равва-Русская" на границе с Польшей продолжаются протестные акции и движение траспорта замедлено. Об этом сообщает Львовская таможня ГФС.



Протест организовали недовольные изменениями в налогообложении таможенными платежами товаров, которые перевозят через таможенную границу, и некоторыми другими изменениями. Люди беспрестанно переходят через пешеходный переход.



ГФС отмечает, что транспорт через КПВВ периодически пропускают в обеих направлениях.



Тем, кто сегодня едет через западную границу Украины, советуют пункты пропуска Краковец, Грушев, Угрыни и Смильница.

Вечером 30 января около 80 человек блокировали дорогу к пункту пропуска "Рава-Русская". Тогда в ГФС заявили, что претензий к таможне митингующие не предъявляют - нет ни устных, ни письменных обращений.

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