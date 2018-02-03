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Бывшего "замминистра" оккупированного Крыма арестовали на месяц

03.02.2018 14:13
Задержанному до этого было сообщено о подозрении в государственной измене, рассказали в прокуратуре АРК
Бывшего "замминистра" оккупированного Крыма арестовали на месяц
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Бывшему "заместителю министра спорта" оккупационной администрации Крыма суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на месяц. Об этом сообщил в Facebook заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

"Херсонской городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему "заместителю министра спорта" в псевдо правительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей, которому до этого было сообщено о подозрении в государственной измене", - написал Удовиченко.

2 февраля 2018 года сотрудники контрразведки СБУ задержали на админгранице с Крымом бывшего "заместителя министра спорта" оккупационной администрации АРК. Правоохранители установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 года по май 2016 занимал должность заместителя так называемого министра спорта оккупационной администрации в Крыму.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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