Белые медведи голодают из-за глобального потепления - ученые

Медведи, за которыми наблюдали в период исследований, потеряли 10% веса

Белые полярные медведи голодают в период охоты в Арктике из-за таяния льдов в результате глобального потепления. К таким выводам пришли после исследования, результаты которого опубликовал журнал Science, передает Deutsche Welle.

Наблюдения проводились за девятью медведицами каждую весну с 2014 года в море Бофорта.

Отмечается, что глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем на остальной планете. Медведям приходится дольше передвигаться, чтобы найти место для охоты. За время исследования выяснилось, что четверо медведей потеряли 10% своего веса из-за невозможности словить морского котика. Хотя в это время медведицы должны набирать вес, чтобы потом производить потомство.

Как уточняется, белый медведь должен потреблять более 12 тыс калорий в день. Это почти в шесть раз больше, чем сжигает в день человек.

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