Завтра в Украине резко похолодает
Завтра, 5 февраля, в Украине ожидается холодная погода. Об этом Укргидрометцентр сообщает на своей странице в Facebook.
"Температура резко снизится: в течение суток до 4-9° мороза, в северных, Волынской и Ровенской областях ночью до 9-14°, на юге страны ночью 0-5° мороза, днем около 0°. Ночью в восточных областях умеренный, днем в западных областях небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков", - гласит сообщение.
Ветер прогнозируется северо-западный, 5-10 м/с.
Укргидрометцентр также предупреждает о гололедице на дорогах.
В Киеве в ближайшие сутки похолодает ночью до 10 градусов мороза, днем до 5-7 градусов мороза.
Во Львове в ближайшие сутки также похолодает: ночью до 7-9 градусов мороза, днем до 3-5 градусов. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег.
В Одессе температура ночью составит 2-4 градусов мороза, днем около нуля.
В Днепре в ближайшие сутки похолодает до 6-8 градусов мороза ночью. Днем около -5.
В Харькове в ближайшие сутки температура составит ночью 6-8 градусов мороза, днем около -5 градусов. Ночью ожидается снег, днем осадки прекратятся.
В Карпатах 5 февраля погода будет следующей: ночью 8-13 градусов мороза, днем 4-9 градусов. На ночь осадков не прогнозируется, днем будет идти снег.
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