Завтра в Украине резко похолодает

В ряде областей завтра температура снизится до 14 градусов мороза, предупреждает Укргидрометцентр

Завтра, 5 февраля, в Украине ожидается холодная погода. Об этом Укргидрометцентр сообщает на своей странице в Facebook.



"Температура резко снизится: в течение суток до 4-9° мороза, в северных, Волынской и Ровенской областях ночью до 9-14°, на юге страны ночью 0-5° мороза, днем около 0°. Ночью в восточных областях умеренный, днем в западных областях небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков", - гласит сообщение.



Ветер прогнозируется северо-западный, 5-10 м/с.



Укргидрометцентр также предупреждает о гололедице на дорогах.



В Киеве в ближайшие сутки похолодает ночью до 10 градусов мороза, днем ​​до 5-7 градусов мороза.



Во Львове в ближайшие сутки также похолодает: ночью до 7-9 градусов мороза, днем ​​до 3-5 градусов. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег.



В Одессе температура ночью составит 2-4 градусов мороза, днем ​​около нуля.



В Днепре в ближайшие сутки похолодает до 6-8 градусов мороза ночью. Днем ​​около -5.



В Харькове в ближайшие сутки температура составит ночью 6-8 градусов мороза, днем ​​около -5 градусов. Ночью ожидается снег, днем ​​осадки прекратятся.



В Карпатах 5 февраля погода будет следующей: ночью 8-13 градусов мороза, днем ​​4-9 градусов. На ночь осадков не прогнозируется, днем ​​будет идти снег.