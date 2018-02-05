"Это издевательство": боевики заставляют получать псевдопаспорта

Источники в захваченном российскими гибридными войсками Луганске сообщили LIGA.net детали "нововведения" оккупантов

Боевики заставляют так называемых бюджетников, проживающих в оккупации, получать псевдопаспорта террористической организации ЛНР. Об этом LIGA.net сообщили несколько местных жителей временно оккупированного Луганска.

"Поступило "распоряжение" в течение ближайшего времени получить такой "паспорт". Иначе грозят увольнением. Это просто издевательство", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Он уточнил, что такие изменения касаются в первую очередь тех, кто работает в оккупационной администрации РФ в городе, а также учителей и врачей.

Другой источник в городе добавил, что украинские паспорта не изымают при получении фейкового.

"Многие бы не согласились обменять украинский паспорт на эту бумажку. Те, кто боится попасть под увольнение, получат ее. При этом имея украинский", - сказал он.

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Собеседники также рассказали, что "вменяемые" люди неохотно получают псевдодокументы. "Кто любит рашку, конечно, это поддерживают, там им обещают какое-то трудоустройство в Москве", - подчеркнула луганчанка Марина.

Отвечая на вопрос, готова ли она обменять украинский паспорт на фейковый, собеседница сказала: "Я пока дружу с головой. Моя родина - Украина. Луганск - это Украина, ничего менять в своей жизни не буду. Если совсем станет невыносимо, то тогда уеду".

18 февраля 2017 года сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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