Небольшие дозы алкоголя полезны для мозга - исследование

По мнению исследователей, небольшие дозы алкоголя способны помогать мозгу выводить продукты переработки

Небольшая концентрация этилового спирта в мозге снижает воспаление и помогает мозгу выводить отходы работы нейронов, в том числе тау-белки, аномальное осаждение которых приводит к развитию болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

"Продолжительное поступление этанола в организм приводит к серьезным повреждениям центральной нервной системы, однако в нашем исследовании впервые приводятся доказательства того, что небольшие дозы алкоголя могут быть полезны для мозга, они способны помогать ему выводить продукты переработки", - объясняет руководитель исследования Майкен Недергард.

Это исследование можно поставить в ряд с другими, доказывающими, что умеренное потребление спиртного теоретически способно оказывать благоприятное воздействие на некоторые ткани, органы и системы органов: снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов и некоторых видов рака. Однако все накопленные на эту тему данные не отменяют того факта, что в больших количествах алкоголь действует на организм разрушительно.

Недергард и его коллеги изучали влияние алкоголя на работу глимфатической системы, основная функция которой заключается в выведении продуктов жизнедеятельности клеток центральной нервной системы. Первые результаты группа Недергарда получила еще в 2012 году: тогда ученые показали, как спинномозговая жидкость закачивается в мозг и вымывает отходы, в том числе бета-амилоидные пептиды и тау-белки, осаждение которых внутри нейронов связывают с болезнью Альцгеймера и рядом других нейродегенеративных заболеваний.

Последующие исследования показали, что глимфатическая система особенно активна во сне, она часто страдает в результате травм и инсультов, но восстанавливается с помощью физических упражнений.

В новой работе ученые проверяли воздействие хронического и нерегулярного употребления алкоголя на мозг мышей. У мышей, потреблявших алкоголь в больших количествах в течение длительного времени, в клетках обнаружилось довольно много биомаркеров воспаления. Особенно много маркеров было в астроцитах - клетках нейроглии, играющих ключевую роль в регулировании работы глимфатической системы.

Мыши, которым давали небольшие дозы алкоголя (примерно эквивалентные 2,5 юнитам, т. е. 75 г водки для человека в день), наоборот, имели меньше маркеров воспаления, а их глимфатическая система эффективнее перекачивала спинномозговую жидкость и выводила отходы, выделенные другими клетками мозга, чем глимфатическая система мышей из контрольной группы. На результатах тестов на когнитивные способности и развитие моторно-двигательных навыков это не сказалось; мыши, получавшие небольшие дозы алкоголя, справлялись с тестами точно так же, как мыши из контрольной группы, не употреблявшие спиртного вовсе.

Данные, полученные группой Недергарда, подтверждают статистические данные о влиянии различных доз алкоголя на здоровье и смертность в человеческих популяциях.

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