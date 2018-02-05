В Украине будет горячая линия для предотвращения самоубийств

В Минздраве отмечают, что ситуация с самоубийствами в Украине крайне тревожная: мы - среди 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов

Министерство здравоохранения в партнерстве с общественными организациями инициировали создание национальной телефонной горячей линии для предотвращения самоубийств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Проект называется "Линия жизни. Украина". Возглавил его украинец по происхождению Пит Шмигель, международный эксперт и бывший генеральный директор общественной организации LifelineAustralia - горячей линии, которая ежегодно оказывала моральную поддержку более 1 млн австралийцев.

Шмигель утверждает, что в Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 000 жизней ежегодно.

В Минздраве отмечают, что ситуация с самоубийствами в Украине крайне тревожная: мы - среди 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов, показатели Украины - одни из самых высоких в Европе. По мнению чиновников министерства, военный конфликт на востоке страны усиливает эмоциональный кризис.

В ведомстве перечислили самые важные элементы работы подобных горячих линий из мировой практики: работа в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, бесплатные звонки, анонимность, максимальная эмпатия к клиенту, основательное обучение персонала и создание единой национальной системы с одним контактным номером.

Сейчас участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными донорскими сообществами о возможных формах поддержки.

Недавно группа ученых Imperial College London пришла к выводу, что вещество псилоцибин, содержащееся в галлюциногенных грибах, может "переустановить" мозг человека с тяжелой формой хронической депрессии, повышая надежды на будущий курс лечения.

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