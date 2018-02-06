Рада ускорила процедуру выделения земли под музей Небесной сотни

Территория, выделяемая под мемориально-музейный комплекс, состоит из нескольких участков, поэтому парламент решил упростить процедуру их выделения

Верховная Рада ускорила процедуру выделения земли в Киеве под мемориальный комплекс Героев Небесной сотни. За соответствующие изменения в заключительные положения закона о регулировании градостроительной деятельности №6659 проголосовали 255 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Территория, которую планировалось отдать под мемориально-музейный комплекс, состоит из нескольких участков. Часть из них находятся в коммунальной собственности, часть - в государственной, а именно в постоянном пользовании госпредприятия "Гостиница Украина".

Чтобы упростить выделение земли, принятым законопроектом решено не указывать конкретные адреса земельных участков, которые выделяются под строительство мемориального комплекса.

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21 ноября 2016 года президент Петр Порошенко распорядился решить вопрос о выделении земли для музея Революции достоинства на Аллее героев Небесной сотни.

21 февраля 2017-го Верховная Рада разрешила выделить землю в Киеве под мемориал Небесной сотни и музей Революции достоинства.

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