Королева Елизавета II празднует сапфировый юбилей: фото

Британский монарх уже 65 лет находится на престоле

Королева Великобритании Елизавета II сегодня, 6 февраля, празднует сапфировый юбилей - 65 лет назад она заняла престол. Об этом сообщает Facebook королевской семьи.

"6 февраля 1952 года отец король Георг VI умер после продолжительной болезни. Престол сразу перешел к принцессе Елизавете, которая, став королевой Елизаветой II, взяла на себя все обязанности, полученные с новым титулом", - отмечается в сообщении.

Букингемский дворец опубликовал официальное фото королевы, на котором она надела комплект ювелирных изделий из сапфира, подаренных ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году.

В королевской семье Великобритании 2018-й год обещает быть урожайным также и на детей: по еще одному правнуку Елизавете II подарят принц Уильям с Кейт Миддлтон и Зара Тиндалл с мужем Майком. 36-летняя внучка королевы объявила о своей беременности.

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