Центральный ускоритель Falcon Heavy упал в море при 480 км/ч
Центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которую компания SpaceX запустила в ночь на 7 февраля, разбился при попытке сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане. Как пишет сайт научных новостей The Vergе, об этом на пресс-конференции сообщил сам глава компании Илон Маск.
По его словам, предварительно причиной аварии считают то, что этот узел преждевременно израсходовал топливо, отведенное на торможение, и не смог при посадке сбросить скорость до номинальной, так как работал один двигатель из трех.
Маск заявил, что ступень ракеты упала в океан на скорости 480 км/ч буквально в ста метрах от платформы, разрушилась при этом, а обломки частично повредили платформу.
Косвенно это было подтверждено в трансляции, когда оператор произнес: "Мы потеряли центральный узел":
Audio: "We lost the center core" #FalconHeavy @SpaceX pic.twitter.com/OaJhMa7f2U- Drew King (@King_Drew16) 6 лютого 2018 р.
Глава SpaceX пообещал позднее выложить видеозапись крушения, если не были повреждены камеры.
Раскадровка инцидента:
Удачно посаженная ступень:
Это не первая неудача SpaceX с посадкой на море. По ссылке - один из примеров того,
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6 февраля 2018 года при дебютном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль главы Space X Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась.
Сугубо полетная часть программы признана успешной.
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