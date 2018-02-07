Центральный ускоритель Falcon Heavy упал в море при 480 км/ч

Крушение центрального разгонного блока при попытке посадить его на платформу стало единственной неудачей миссии по дебютному запуску тяжелой ракеты

Центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которую компания SpaceX запустила в ночь на 7 февраля, разбился при попытке сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане. Как пишет сайт научных новостей The Vergе, об этом на пресс-конференции сообщил сам глава компании Илон Маск.

По его словам, предварительно причиной аварии считают то, что этот узел преждевременно израсходовал топливо, отведенное на торможение, и не смог при посадке сбросить скорость до номинальной, так как работал один двигатель из трех.

Маск заявил, что ступень ракеты упала в океан на скорости 480 км/ч буквально в ста метрах от платформы, разрушилась при этом, а обломки частично повредили платформу.

Косвенно это было подтверждено в трансляции, когда оператор произнес: "Мы потеряли центральный узел":

Глава SpaceX пообещал позднее выложить видеозапись крушения, если не были повреждены камеры.

Раскадровка инцидента:

Удачно посаженная ступень:

Это не первая неудача SpaceX с посадкой на море. По ссылке - один из примеров того, как иногда бывает .

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6 февраля 2018 года при дебютном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль главы Space X Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась.

Сугубо полетная часть программы признана успешной.

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