"Большой минимум" на Солнце: ученые оценили последствия для Земли

По мнению ученых, к середине XXI века Солнце, возможно, будет испускать меньше ультрафиолета, что приведет к замедлению глобального потепления

К середине XXI века Солнце, возможно, войдет в период "гранд-минимума" и будет испускать меньше ультрафиолета, что приведет к замедлению глобального потепления климата Земли. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

В череде 11-летних циклов активности Солнце время от времени проходит через периоды "гранд-минимумов", когда напряженность его магнитных полей снижается, пятна появляются крайне редко, а ультрафиолетовое излучение, достигающее Земли, минимально. Наступление "гранд-минимумов" нерегулярно и, видимо, связано со случайными процессами, которые развиваются в магнитосфере звезды.

Исторические и геологические реконструкции показывают, что через "гранд-минимум" Солнце проходило во времена Гомера (ок. 950-800 гг. до н. э.) и нормандского завоевания Англии (1040 - 1060 гг.). Самым знаменитым из таких событий можно назвать Маундеровский минимум 1645 - 1715 гг., за все время которого наблюдалось не больше 50 пятен, а на Земле отмечался необычно холодный период (хотя связь между этими событиями может быть не такой прямой, как кажется).

Дэн Любин и его коллеги из калифорнийского Института океанографии Скриппса оценили возможную силу следующего "гранд-минимума" и соответствующее снижение интенсивности УФ-радиации, поступающей на Землю от Солнца. Для этого они использовали космический УФ-телескоп IUE, который в течение 20 лет работы наблюдал 33 подходящие звезды солнечного типа. Его данные корректировались с учетом металличности (содержания атомов тяжелее водорода и гелия) и других характеристик звезд и использовались для моделирования поведения Солнца.

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В статье, опубликованной на страницах The Astrophysical Journal, ученые заключают, что интенсивность УФ-излучения в период "гранд-минимума" может быть на семь процентов ниже обычных значений на минимуме 11-летнего цикла активности. Авторы отмечают, что это может вызывать целую цепь событий в атмосфере и климате Земли. Уменьшение потока УФ-лучей замедлит образование озона и температурный градиент стратосферы, что отразится в изменении паттернов ветров в нижних слоях атмосферы. Можно вспомнить, что в период того же Маундеровского минимума Европа переживала период заметного похолодания, тогда как на Аляске и юге Гренландии, наоборот, потеплело.

Исходя из общего снижения числа пятен на Солнце в последние десятилетия, Любин и его соавторы предполагают, что "гранд-минимум" уже не за горами. Это снизит поток поступающей на Землю энергии и несколько замедлит современный тренд глобального потепления, но не отменит его вовсе.

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