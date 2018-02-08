Брэд Питт попал в тройное ДТП: фото

Пострадавших в результате аварии с участием звезды Голливуд нет

54-летний американский актер Брэд Питт стал виновником тройного ДТП, которое произошло в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает DailyMail.

Автомобиль Питта врезался в Nissan Altima. После этого Nissan Altima ударил Kia Soul.

Пострадавших в результате аварии нет.

"Бывший муж Анджелины Джоли был похож на любого другого добросовестного водителя, когда заботился о том, чтобы сфотографировать все повреждения. Суперзвезда присел на корточки, чтобы убедиться, что сфотографировал под правильным углом", - отмечается в сообщении.

Фото: instagram.com/p/Be7KzsOjWbq

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