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"Кандидат и прилипалы": карикатура на выборы президента России

08.02.2018 10:46
Окончательный список кандидатов российский ЦИК огласит 10 февраля
"Кандидат и прилипалы": карикатура на выборы президента России
Владимир Путин (фото - Getty Images)
До президентских выборов в России осталось чуть больше месяца и окончательный список кандидатов ЦИК РФ огласит 10 февраля. Штатный карикатурист немецкого информагентства Deutsche Welle Сергей Елкин уже классифицировал их.

6 февраля Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты РФ.

Выборы пройдут 18 марта.

Карикатура: Сергей Елкин / Deutsche Welle

6 декабря 2017 года Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Ранее о намерении баллотироваться в президенты заявили, в том числе, бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложенный политсоветом Партии Роста, председатель федерального политкомитета Яблока Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак (позиционирует себя "кандидатом против всех"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, менеджер Эльвира Агурбаш (от партии Альянс Зеленых). О президентских амбициях заявил оппозиционер Алексей Навальный, однако российское законодательство не позволяет ему зарегистрироваться кандидатом из-за судимости. 25 декабря ЦИК отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты России. В ЕС раскритиковали это решение, назвав его политически мотивированным. 

Смотрите также: Выборы президента России в одной карикатуре от Deustche Welle

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ЛIГАБiзнесIнформ
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