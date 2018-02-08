Новая смерть от кори: родители не привили ребенка из-за религии

При этом семья не стоит на балансе в соцслужбе как неблагополучная

В Тячевском районе Закарпатской области из-за осложнений от кори умерла 5-летняя девочка. В Закарпатской ОГА говорят, что ее родители отказались от вакцинации в связи с религиозными убеждениями, сообщает Укринформ.

Директор департамента связей с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас рассказал корреспонденту агентства, что в 2014 году родители ребенка написали официальный отказ от прививки - по религиозным причинам.

"Это семья верующих из Тячевского района, она не стоит на балансе в соцслужбе как неблагополучная", - сказал Галас.

По его словам, ребенок заболел еще 14 января, однако родители обратились к врачам на пятый день после этого. В областную больницу ребенка доставили с вызванной корью пневмонией, отметил чиновник.

По информации ОГА, в настоящее время на Закарпатье ситуация с корью снова становится критической: ежедневно фиксируют до 30-35 новых случаев заболевания.

Напомним, по состоянию на 19 января, от кори в Украине умерли три человека.

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