Квартира за $5 тыс. Что происходит на рынке недвижимости в ОРДЛО

Источники в двух захваченных российскими гибридными войсками городах рассказали о ситуации с продажей недвижимости

Во временно оккупированном Донбассе цены на недвижимость значительно упали из-за ситуации с отсутствием мобильной связи оператора Vodafone. Источники LIGA.net в Луганске сегодня сообщили, что сделок на покупку квартир почти нет.

"Когда не было связи, многие поняли, зачем что-то тут вообще покупать? Чтобы быть в изоляции? Рынок недвижимости достиг дна. Поэтому цены соответственно упали на 10-20%", - отметила риэлтор в городе.

Читайте также: "Отрезаны от мира": ОБСЕ об отсутствии мобильной связи в ОРДЛО

По ее словам, однокомнатная квартира стоит от $5 тыс. "Зависит от места, если это центр или южные кварталы, например Мирный, то, там есть вода, поэтому немного дороже на $2-3 тыс", - добавила она.

Цена двухкомнатной квартиры - $10 тысяч, трехкомнатной - $12-15 тысяч.

"Трехэтажный дом, недалеко от места, где жил Плотницкий (бывший главарь боевиков, - ред.) до побега, с мебелью, техникой, как говорят "под ключ" продали недавно за $35 тыс. До войны его цена была от $400 тыс", - сказала риэлтор бывшего областного центра.

Она уточнила, что из тех, кто решил приобрести все-таки квартиру - большинство из временно оккупированных сел и пригородов. "Они мечтали жить в Луганске, но цены "кусались" до войны, остались запасы и теперь скупают по дешевке", - сказала риэлтор.

Читайте также: В Луганске пустуют дома, где жил Плотницкий с охраной: детали

В Донецке также отсутствие связи повлияло на количество сделок купли-продажи.

Собеседник в городе уточнил, что желающих купить квартиры стало значительно меньше. "Связи так и нет, поэтому, какой идиот сюда поедет?" - пожаловался LIGA.net дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник в городе добавил, что цены на недвижимость выше по сравнению с Луганском. "Донецк всегда жил лучше, чем Луганск. Однокомнатная стоит от $18-20 тысяч в зависимости от состояния", - подчеркнул он.

По информации группы Информационное сопротивление, согласно отчету так называемые единые регистрационные центры ДНР выдали 21 тысяч "технических паспортов" на недвижимость местным жителям.

"Из них 19 тысяч выдано в период с ноября по декабрь 2017 года, еще две тысячи выданы уже в этом году. При этом в ряде случаев при выдаче "техпаспортов ДНР" изымаются соответствующие украинские документы", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, входе такой "замены" не сообщается местным жителям, что псевдодокументы, выданные органами оккупационной администрации, не имеют юридической силы и не будут признаваться по возвращении территории ОРДЛО под контроль украинской власти.

11 января 2018 года сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: "Каменный век": как в Донецке 22 дня живут без связи Vodafone

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.