Умер директор Института философии, академик Попович

Мирослав Попович ушел на 88 году жизни

Умер доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины Мирослав Попович. Об этом сообщил гендиректор издательства Фолио Александр Красовицкий в Facebook.

"Только что сообщили, что с нами больше нет Мирослава Владимировича Поповича. Светлая память", - написал он.

"Страшное и печальное известие - ушел из жизни философ, мыслитель, человек, моральный авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному учителю!", - написал проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров в Facebook.

Мирослав Попович ушел на 88 году жизни.

Он родился в 1930 году в Житомире. Был директором Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, заведующим отделом логики и методологии науки Института философии.

Он заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры.

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