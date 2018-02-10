Умер директор Института философии, академик Попович
Умер доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины Мирослав Попович. Об этом сообщил гендиректор издательства Фолио Александр Красовицкий в Facebook.
"Только что сообщили, что с нами больше нет Мирослава Владимировича Поповича. Светлая память", - написал он.
"Страшное и печальное известие - ушел из жизни философ, мыслитель, человек, моральный авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному учителю!", - написал проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров в Facebook.
Мирослав Попович ушел на 88 году жизни.
Он родился в 1930 году в Житомире. Был директором Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, заведующим отделом логики и методологии науки Института философии.
Он заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры.
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