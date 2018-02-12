В Черновцах задержали "минера" торгового центра
12.02.2018 00:54
Задержанному объявили о подозрении и ему может грозить до шести лет лишения свободы
Фото: пресс-служба полиции Черновицкой области
В Черновцах правоохранители задержали мужчину, который сделал ложный звонок о минировании торгового центра. Об этом сообщает управление полиции области.
После сообщения из ТЦ "Формаркет" эвакуировали около 450 человек. Ложное минирование принесло по меньшей мере 500 тыс грн убытка.
45-летний житель Черновцов после задержания объяснил полиции, что это была шутка. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе гражданам). Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.
Читайте также: В Киеве задержан выпивший "минер" Департамента патрульной полиции
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:45
-
10.02.18
16:09
-
10.02.18
11:44
-
10.02.18
10:57
-
09.02.18
17:30
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 75500
- 39560
- 36319
- 32445
- 30531
Спецпроекты
Новости партнеров