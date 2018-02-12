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В Черновцах задержали "минера" торгового центра

12.02.2018 00:54
Задержанному объявили о подозрении и ему может грозить до шести лет лишения свободы
В Черновцах задержали "минера" торгового центра
Фото: пресс-служба полиции Черновицкой области

В Черновцах правоохранители задержали мужчину, который сделал ложный звонок о минировании торгового центра. Об этом сообщает управление полиции области.

После сообщения из ТЦ "Формаркет" эвакуировали около 450 человек. Ложное минирование принесло по меньшей мере 500 тыс грн убытка.

45-летний житель Черновцов после задержания объяснил полиции, что это была шутка. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе гражданам). Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. 

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