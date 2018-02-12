Карпатских пчел отправят в Канаду спасать местную популяцию
12.02.2018 02:27
Канадаский проект Niagara BeeWay привлек украинских пасечников для спасения популяции пчел в Канаде
Фото: NiagaraBeeWay/Twitter
Карпатские пчелы из Украины помогут спасать канадских, которые находятся на грани исчезненовения. Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук в Twitter.
Помогать Канаде восстанавливать популяцию насекомых будут украинские пасечники "Всеукраинского братства пчеловодов Украины".
Привлечением украинцев занялся канадский проект Niagara BeeWay, который занимается сохранением окружающей среды.
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