Карпатских пчел отправят в Канаду спасать местную популяцию

Канадаский проект Niagara BeeWay привлек украинских пасечников для спасения популяции пчел в Канаде

Карпатские пчелы из Украины помогут спасать канадских, которые находятся на грани исчезненовения. Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук в Twitter.



Помогать Канаде восстанавливать популяцию насекомых будут украинские пасечники "Всеукраинского братства пчеловодов Украины".

Привлечением украинцев занялся канадский проект Niagara BeeWay, который занимается сохранением окружающей среды.

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