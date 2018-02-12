Боевики усилили патрули на улицах: что говорят луганчане - фото

Источники LIGA.net рассказали о ситуации в захваченном гибридными войсками РФ городе: спектакли на украинском языке в драмтеатре и проверка документов

Боевики усилили патрулирование во временно оккупированном Луганске и проверяют документы у местных жителей. Об этом сообщили сегодня LIGA.net проживающие в оккупации люди.

"Их (боевиков, - ред.) стало значительно больше не только в центре, но и везде по городу. Без оружия, но в форме. Останавливают даже в 16:00, проверяют паспорта", - отметил Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Он уточнил, что так называемый комендантский час также продолжает действовать, поэтому многие стараются попасть домой в светлое время суток.

На фото: здание украинского драмтеатра в центре Луганска

Другой собеседник добавил, что настроения некоторых проукраински настроенных людей, которые еще остались в городе, не изменились.

"Они ностальгируют и ходят на спектакли украинского драматического театра. Мест свободных нет, спектакли собирают всегда аншлаги", - уточнил он.

На фото: афиша украинского драмтеатра на февраль 2018 года

"Верим, что рано или поздно все наладится, но ситуация со связью (ее отсутствие несколько дней, - ред.) реально заставила вернуться в СССР, изоляция полнейшая. Российские каналы тут делают свое дело, поэтому многие и любят "дружественную рашку", - отметила луганчанка Марина.

По ее словам, пророссийские наемники "вставляют палки в колеса", отменив маршрутки с квартала 50 лет Октября до линии разграничения в Станицу Луганскую.

"Это жесть. Чтобы добраться в Станицу утром, нужно встать в 04:00, выехать только на автовокзал, записаться в очередь, потом купить билет, по списку зайти в автобус, и только тогда ты сможешь быть на пункте пропуска (террористов, - ред.) к моменту открытия", - подчеркнула она.

Луганчанка добавила, что боевики запретили частному транспорту и такси проезд в сторону линии разграничения. "Только автобусы с автовокзала. Цена вопроса - 16 рублей", - отметила Марина.

Она добавила, что многие люди пересекают линию разграничения, потому что работают в Станице или же за продуктами.

"Тут в магазинах есть примерно 50% российских продуктов, 40% белорусских, 10% украинских. Украинские продукты значительно дороже, например минеральная вода Моршинская стоит 50-60 рублей. А деваться пока некуда, нужно выживать", - сказала Марина.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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